Лавров погрожує Україні військовою відповіддю на "провокації": є всі можливості
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігає Україну від нібито військової конфронтації. За його словами, Москва може забезпечити військову відповідь на "провокації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Ми застерігаємо гарячі голови, такі є, і в Україні їх повно, є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються подібного роду агресивні настрої підживлювати в Україні... Вчора (президент Росії, - ред.) Путін сказав дуже чітко на колегії міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", - зазначив Лавров.
Він підкреслив, що Росія не хоче війни.
"Ми не хочемо війни, президент Путін ще про це раз сказав: нам конфлікти не потрібні, ми сподіваємося, що нікому іншому конфлікти теж не представляються бажаним шляхом дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне", - додав Лавров.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Зокрема, для цього нібито доставили хімікати в Авдіївку і Красний Лиман.
У Міністерстві закордонних справ України назвали цю заяву інформаційним прикриттям для російських провокацій на Донбасі. Держдеп США також спростував наявність своїх ПВК в Україні.