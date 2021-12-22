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Лавров угрожает Украине военным ответом на "провокации": есть все возможности

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Москва, Среда 22 декабря 2021 12:20
Лавров угрожает Украине военным ответом на "провокации": есть все возможности Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации. По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на "провокации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине… Вчера (президент России, - ред.) Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не хочет войны.

"Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным", - добавил Лавров.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. В частности, для этого якобы доставили химикаты в Авдеевку и Красный Лиман.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это заявление информационным прикрытием для российских провокаций на Донбассе. Госдеп США также опроверг наличие своих ЧВК в Украине.

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Российская Федерация Украина Донбасс Лавров
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