Лавров цинично обвинил Украину в "затягивании войны". У Зеленского уже ответили

В Офисе президента Украины ответили главе российского МИД Сергею Лаврову на его циничные обвинения в том, что украинская сторона "затягивает конфликт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter .

"Напоминаю г-ну Лаврову: Россия вторглась в Украину. РФ обстреливает наши города. РФ совершает геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Но "Украина затягивает конфликт"? Война до сих пор продолжается только из-за публичных манипуляций Лаврова и его нежелания прекратить убийства", - написал он.

Напомним, сегодня во время выступления на G20 президент Владимир Зеленский твердо заявил - Украина не согласится ни на какие "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Позже в Кремле заявили, что считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой.

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