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Лавров цинічно звинуватив Україну у "затягуванні війни". У Зеленського вже відповіли

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Вівторок 15 листопада 2022 15:02
Лавров цинічно звинуватив Україну у "затягуванні війни". У Зеленського вже відповіли Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента України відповіли главі російського МЗС Сергію Лаврову на його цинічні звинувачення у тому, що українська сторона "затягує конфлікт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови ВП Михайла Подоляка у Twitter.

"Нагадую пану Лаврову: Росія вторглася в Україну. РФ обстрілює наші міста. РФ робить геноцид, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Але "Україна затягує конфлікт"? Війна досі триває лише через публічні маніпуляції Лаврова та його небажання припинити вбивства" , - Написав він.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на G20 президент Володимир Зеленський твердо заявив – Україна не погодиться ні на які "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після ув'язнення.

Пізніше у Кремлі заявили, що вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ небажанням вести переговори з Москвою.

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