Кремль отреагировал на заявление Зеленского о невозможности "Минска-3"

В Кремле считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Заявление (президента Украины - ред.) Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", - сказал Песков.

Напомним, сегодня во время выступления на G20 президент Владимир Зеленский твердо заявил - Украина не согласится ни на какие "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Отметим, еще 22 февраля украинские власти заявили, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из "минских договоренностей". После полномасштабного вторжения Москва свела на нет все тогдашние обсуждаемые возможности мирного урегулирования ситуации.

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