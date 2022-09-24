Лавров на ГА ООН попытался оправдать "референдумы" и перепутал Луганск с Лаосом

"Проживающие там (на оккупированных территориях - ред.) люди лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью рекомендовал Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.), когда он посоветовал всем, кто чувствует себя "русским" ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают", - заявил Лавров.

Он также добавил, что его страна не должна была мириться с якобы "курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, росСМИ и культуры".

Отметим, что представитель страны-агрессора в своем выступлении, произнося список оккупированных Россией территорий, оговорился и назвал так называемую "Луганскую народную республику" "Лаосской".