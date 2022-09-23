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США готовы ввести дополнительные санкции против России из-за "референдумов" в Украине

Новина українською →
США, Пятница 23 сентября 2022 22:32
США готовы ввести дополнительные санкции против России из-за "референдумов" в Украине Фото: США готовы ввести дополнительные санкции против России из-за "референдумов" в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты готовы наложить дополнительные экономические санкции на Россию вместе со своими союзниками, если Кремль и дальше продолжит аннексию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия планировала фиктивные референдумы в восточной части Украины как шаг к аннексии этих территорий.

"Мы знаем, что этими референдумами будут манипулировать", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.

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