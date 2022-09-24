Лавров на ГА ООН спробував виправдати "референдуми" і переплутав Луганськ з Лаосом

У Росії вважають, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України нібито стали наслідком політики Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.
"Люди, які проживають там (на окупованих територіях - ред.), лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю рекомендував Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.), коли він порадив усім, хто почуває себе "росіянином" заради блага своїх дітей та онуків йти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять", - заявив Лавров.
Він також додав, що його країна не мала миритися з нібито "курсом Києва на тотальну заборону російської мови, освіти, росЗМІ та культури".
Зазначимо, що представник країни-агресора у своєму виступі, промовляючи список окупованих Росією територій, обмовився та назвав так звану "Луганську народну республіку" "Лаоською".
Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "Л/ДНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".
Також ми писали, що на тлі "референдумів" США вже заявили про готовність запровадити додаткові економічні санкції проти Росії.
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