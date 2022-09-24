Лавров "спасовал" перед вопросом о массовом выезде россиян

В России избегают вопросов о причинах массового выезда граждан из страны на фоне объявления частичной мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.
Журналист немецкого телевидения задал Лаврову вопрос, почему так много российских граждан покидают страну.
"А разве в Германии не ратифицировали конвенцию Совета Европы о правах человека, где есть свобода передвижения?" - ответил глава российского МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" в стране.
В ходе мобилизации РФ планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.
Тем временем в деревне Тюменево (Кемеровская область России) мобилизовали всех мужчин.
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