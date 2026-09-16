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Смелянский судится с НБУ и обвинил Пышного в личной мести

14:03 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Смелянский судится с НБУ и обвинил Пышного в личной мести Фото: руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский (Влад Нестеров, РБК-Украина)
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Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский подал в суд иск против Национального банка. Он требует отменить решение о своем увольнении и обещает ответить лично главе НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Смилянского в Фейсбуке.

Иск в административный суд

Смилянский вместе со своими адвокатами обратился в Киевский окружной административный суд. Руководитель "Укрпочты" требует отменить решение НБУ об его увольнении из-за якобы профессиональной непригодности.

"Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение по мне незаконным и предвзятым. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю "Укрпочты" применили подход, которого не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у "Укрпочты", и доказанных самим НБУ оператора", - сообщил гендиректор компании.

Смелянский сказал, что НБУ попытался уничтожить его профессиональную репутацию, сочтя профессионально непригодным.

"Теперь моя очередь уничтожить в судебном порядке остатки репутации господина Пышного. Иск подал лично. Своих юристов тоже оплачиваю сам", - предупреждает Смелянский.

Что предшествовало конфликту

Напомним, ранее Игорь Смилянский продолжил исполнять обязанности гендиректора "Укрпочты" в полном объеме, несмотря на требование НБУ отстранить его от руководства.

Между тем, в Национальном банке объясняли, что решение о профессиональной непригодности Смелянского приняли единогласно два коллегиальных органа регулятора еще в ноябре 2025 года.

Также НБУ сообщал, что "Укрпочта" получила более 400 миллионов гривен операционного ущерба за 2025 год.

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