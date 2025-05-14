Лавров не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул, - росСМИ

Слухи об участии Лаврова

Напомним, завтра, 15 мая, украинские и российские чиновники могут встретиться на переговоры в Стамбуле. Украина предложила провести их между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры без участия Путина "не имеют никакого смысла".

При этом газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля писала, что Россию на переговорах в Стамбуле представят министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Российские СМИ в свою очередь утверждали, что участие Лаврова в переговорах еще не согласовано.

Детальнее о возможных переговорах Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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