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Лавров не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул, - росСМИ

Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, не будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле. Они запланированы на 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Российское издание не уточняет, кто именно раскрыл ему такую информацию. 

При этом состав российской делегации на переговорах в Стамбуле остается неизвестным. 

Слухи об участии Лаврова

Напомним, завтра, 15 мая, украинские и российские чиновники могут встретиться на переговоры в Стамбуле. Украина предложила провести их между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры без участия Путина "не имеют никакого смысла".

При этом газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля писала, что Россию на переговорах в Стамбуле представят министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Российские СМИ в свою очередь утверждали, что участие Лаврова в переговорах еще не согласовано.

Детальнее о возможных переговорах Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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