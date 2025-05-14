Лавров не приїде на переговори з Україною до Стамбула, - росЗМІ

Чутки про участь Лаврова

Нагадаємо, завтра, 15 травня, українські та російські чиновники можуть зустрітися на переговори в Стамбулі. Україна запропонувала провести їх між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, переговори без участі Путіна "не мають жодного сенсу".

Водночас газета The Washington Post із посиланням на колишнього високопоставленого чиновника Кремля писала, що Росію на переговорах у Стамбулі представлять міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Російські ЗМІ зі свого боку стверджували, що участь Лаврова в переговорах ще не погоджено.

Детальніше про можливі переговори України і Росії в Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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