У РФ запропонували почати діалог щодо обміну полоненими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував почати діалог щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх". Про це повідомляють росЗМІ.

"Було б правильно, по-християнськи почати з положень цих документів (мінських угод, - ред.) про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що першим кроком для початку діалогу з Росією стане повернення всіх українських полонених. Зокрема, Зеленський заявив, що наступний виклик - це повернення втрачених територій.

Зазначимо, Україна пропонувала Росії 30 березня провести обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян. Тоді повідомлялося, що Україна готова забрати 19 українців з окупованих територій і помилувати 72 сепаратиста.

Раніше повідомлялося, що головною темою можливих переговорів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна стало б врегулювання на Донбасі.

Останній великий обмін полоненими між Україною і самопроголошеними "республіками" "ЛДНР" пройшов 27 грудня 2017 року.