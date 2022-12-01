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Лавров объяснил, почему РФ обстреливает Херсон, сравнив его со Сталинградом

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия обстреливает Херсон также, как в свое время обстреливала Сталинград. Кремль продолжает считать регион "своей территорией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали", - заявил Лавров.

Лавров также отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит с целью не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Херсон и область. За последние сутки россияне нанесли 34 удара по региону, 1 человек погиб, еще 2 жителя получили ранения.

Так, в ночь на 1 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон. В результате ударов в городе исчезло напряжение в электросетях.

К тому же, жители Херсона сегодня слышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

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ХерсонОбстрілЛавровВойна в Украине