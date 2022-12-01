Лавров пояснив, чому РФ обстрілює Херсон, порівнявши його зі Сталінградом

Росія обстрілює Херсон також, як свого часу обстрілювала Сталінград. Кремль продовжує вважати регіон "своєю територією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова

"Ну у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", - заявив Лавров.

Лавров також зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі Росія завдає з метою не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб убивати росіян".