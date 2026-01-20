Лавров увидел "подготовку Европы и НАТО к войне" против РФ

РФ готовится к войне с НАТО

Напомним, в сентябре 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что угрозы, исходящие от России, касаются всего западного мира. РФ переводит свою экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и все больше мобилизует людей, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.

Аналитики ISW считают, что Москва усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

Также, по данным аналитиков, скрытые атаки на немецкую инфраструктуру, которые устраивает Россия, могут стать подготовкой к значительно более широкому "горячему конфликту", во время которого Кремль попытается методом "гибридной войны" помешать развернуться силам НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также ранее призвал НАТО повысить расходы на оборону до 5%, чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.