Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: не Кравчуку вирішувати, як їй працювати  

"Що стосується питання про подальшу роботу контактної групи і відмову, як заявив пан Кравчук, продовжувати її діяльність в Мінську через події навколо Білорусі, які зараз всіх займають, хочу підтвердити те, що вже не раз Москва офіційно заявляла: ми наполягаємо на тому, щоб припинити демонізувати тих людей, які не подобаються Заходу", - сказав Лавров.

За його словами, "не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати ТКГ".

"Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав він.