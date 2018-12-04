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Гризлов залишив засідання ТКГ під час оголошення Україною заяви по ситуації на Азові

Новини » Політика    04.12.2018 - 19:05
Гризлов залишив засідання ТКГ під час оголошення Україною заяви по ситуації на Азові
Фото: Борис Гризлов (kremlin.ru)

Геращенко додала, що росЗМІ розповсюдили неправдиві заяви представників ОРДЛО про звільнення заручників

Представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов залишив засідання ТКГ під час оголошення Україною заяви по ситуації на Азові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

"Представник РФ в ТКГ Б. Гризлов сьогодні в Мінську залишив залу засідання під час оголошення українською стороною заяви з протестом проти відкритої російської агресії в Азовському морі і Керченській протоці. Коли немає що сказати - росіяни тікають", - написала Геращенко.

Крім того, Геращенко додала, що російські ЗМІ розповсюдили неправдиві заяви представників ОРДЛО про звільнення заручників.

"Українська сторона передала конкретні списки і пропозиції здійснити звільнення утримуваних 27 грудня 2018 року в форматі 23/23 (росіян в українських тюрмах на політв‘язнів Кремля) і 66/19 (помилуваних сепаратистів на військових і цивільних в ОРДЛО). Пропозиція прозвучала в присутності ОБСЄ і передана росіянам в письмовій формі. Ті категорично відмовилися, ще й озвучили через своїх кишенькових потішних прєдставітєлєй брехливу і маніпулятивну інформацію про заручників", - додала Геращенко.

Гризлов залишив засідання ТКГ під час оголошення Україною заяви по ситуації на Азові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гуманітарна підгрупа ТКГ узгодила дату і місце переміщення до України засуджених з ОРДЛО.

Також Геращенко повідомляла, що Росія у ТКГ зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів.

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