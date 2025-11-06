Лавров, похоже, попал в немилость главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который спровоцировал срыв саммита Путина и Трампа.

РосСМИ сообщили, что 76-летний Лавров, который более 20 лет возглавляет министерство иностранных дел, не появился на знаковом заседании Совета безопасности РФ, которое Путин провел 5 ноября.

На встрече с постоянными членами Совбеза, в число которых входит Лавров, Путин поручил проработать предложения по возобновлению ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году.

Лавров "согласованно отсутствовал" на совещании, и что интересно: глава МИД был единственным постоянным членом Совета безопасности, который пропустил знаковое заседание.

В то же время Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в этом году ее возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин.

Сам президент снова не решился полететь на саммит G20, который в этом году пройдет в ЮАР - стране, которая подписала Римский статут и имеет обязательства арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Примечательно, что сам Лавров после неудачного разговора с Рубио снова заговорил о "нацистском режиме" в Киеве и потребовал устранить "первопричины конфликта".