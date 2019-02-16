Лавров назвав главу британського Міноборони "міністром війни"

Лавров відреагував на слова Вільямсона про загрозу з боку РФ

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу Минобороны Британии Гэвина Уильямсона "министром войны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что заявление Лаврова прозвучало при обсуждении ситуации по безопасности в Арктике.

"Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике. Если вы слушаете таких людей, как министр войны - о, извините, министр обороны - Соединенного Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться", - отметил он.

Напомним, вчера Уильямсон заявил, что Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе. Он также привел в качестве примеров агрессию на Донбассе, а также захват украинских судов и заложников.

Отметим, британский министр международного развития Алан Дункан заявил, что для улучшения отношений с Россией Москва должна "выбрать другой путь и действовать в качестве ответственного международного партнера". Он также добавил, что РФ должна прекратить дестабилизацию Украины и преследовать ЛГБТ-сообщество в Чечне.