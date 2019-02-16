Британія назвала умову поліпшення відносин з РФ

Фото: Алан Дункан (gov.uk)

Британія вимагає від Росії "обрати інший шлях"

На зустрічі в рамках Мюнхенській конференції з безпеки британський міністр Алан Дункан назвав умову поліпшення відносин з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Британії.

Повідомляється, що британський міністр з міжнародного розвитку Алан Дункан провів зустріч з першим заступником голови МЗС Росії Володимиром Титовим. Дункан зазначив, що у сторін "є глибокі розбіжності".

"Російська держава має обрати інший шлях і діяти в якості відповідального міжнародного партнера, перш ніж можуть відбутися зміни в наших відносинах з Росією", - підкреслив він.

Він також додав, що Москва повинна припинити дестабілізацію України і переслідувати ЛГБТ-співтовариство в Чечні.

Нагадаємо, раніше глава MI-6 Алекс Янгер попередив про загрозу з боку російських спецслужб, зокрема Головного розвідувального управління (ГРУ), і заявив про готовність дати жорстку відповідь.

Крім того, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон зазначив, що Російська Федерація залишається основною загрозою безпеки в Європі.