У Міноборони Британії заявили, що РФ - головна загроза безпеці ЄС

Фото: Гевін Вільямсон (GettyImages)

За словами Уільямсона, "російський авантюризм повинен мати ціну"

Російська Федерація залишається основною загрозою безпеці в Європі. Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Уільямсон на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він підкреслив, що метою Євросоюзу є повернення Росії до поведінки у правових рамках. За словами британського міністра, вікно діалогу залишається завжди і слід запобігти ескалації.

"П'ять років після незаконної анексії Криму Росія залишається загрозою нашій безпеці. Ми маємо справитися з російськими провокаціями, російський авантюризм повинен мати ціну", - сказав Уільямсон.

Глава Міноборони Британії навів багато прикладів: продовження агресії та втручання на Донбасі та в морі, захоплення українських суден та заручників. Він зазначив, що репутація Росії неухильно падає через повну зневагу з її боку до основоположних прав, у тому числі поваги суверенітету та територіальної цілісності держав; порушення умов ракетного договору.

Він також підкреслив, що Кремль постійно бреше, намагається втягнути в нову гонку озброєнь, втручається у вибори в демократичних державах, вдається до шпигунства, дезінформації, кібератак і навіть прямого криміналу.

За таких умов, наголосив британський міністр, НАТО повинен залишатися основою європейської безпеки, а тому європейські партнери НАТО мають нарощувати свої оборонні бюджети до не менше 2% ВНП.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Британії заявив, що Росія хоче повернути під свій контроль країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україна і Грузію.

Як писало РБК-Україна раніше, Уільямсон підкреслював, що Росія повинна заплатити за анексію Криму і отруєння Скрипалів.

Додамо, міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.