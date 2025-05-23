Лавров намекнул на планы воевать дальше: бред о "защите русскоязычных" продолжается

"Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится", - выдал Лавров, рассуждая об Украине.

Чиновник страны-агрессора пригрозил, что Россия не может допустить ситуации, при которой после прекращения боевых действий украинцы будут "жить по тем законам, которые принимала "хунта Зеленского".

"На территории Украины… миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением", - продолжил свои фантазии глава МИД РФ.

Похожее заявление недавно звучало и от российского диктатора Владимира Путина. В своем интервью к 25-летию первой инаугурации глава Кремля угрожал, что у России достаточно сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".

"А этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной", - рассказал диктатор.

Стоит заметить, что заявления российских властей о "защите русскоязычных" в Украине смотрятся особенно цинично на фоне того, как оккупанты сравнивают с землей населенные пункты в восточных областях Украины, где большинство населения говорит на русском.