Лавров натякнув на плани воювати далі: маячня про "захист російськомовних" триває

"Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває", - видав Лавров, розмірковуючи про Україну.

Чиновник країни-агресора пригрозив, що Росія не може допустити ситуації, за якої після припинення бойових дій українці "житимуть за тими законами, які ухвалювала "хунта Зеленського".

"На території України... мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, тільки думати ще не заборонили, це буде якраз дуже великим злочином", - продовжив свої фантазії глава МЗС РФ.

Схожа заява нещодавно лунала і від російського диктатора Володимира Путіна. У своєму інтерв'ю до 25-річчя першої інавгурації очільник Кремля погрожував, що Росія має достатньо сил і засобів, щоб "довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом".

"А цей результат - це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового стійкого миру і забезпечення безпеки російської держави, забезпечення інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо. Там, де проживають люди, які вважають російську мову рідною мовою, які вважають Росію своєю батьківщиною", - розповів диктатор.

Варто зауважити, що заяви російської влади про "захист російськомовних" в Україні мають особливо цинічний вигляд на тлі того, як окупанти порівнюють із землею населені пункти в східних областях України, де більшість населення розмовляє російською.