В Латвии пророссийского журналиста оштрафовали за пропаганду, - СМИ

Гражданин Латвии, признанный виновным в оказании незаконной интеллектуальной и физической поддержки России, был оштрафован на 15 500 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Отмечается, что обвиняемым является прокремлевский журналист, редактор российского СМИ "Sputnik Lietuva" Марат Касем.

Президент страны недоволен наказанием

Непонимание такого мягкого приговора выразил и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который запросил информацию в прокуратуре и планирует обсудить это дело на встрече с генеральным прокурором Юрием Стуканасом.

Расследование

В ходе расследования было установлено, что Касем оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России из личных мотивов и корыстных желаний с 2017 по ноябрь 2022 года.

Согласно предписанию Генеральной прокуратуры Латвии о наказании, его признали виновным и наказали за помощь иностранному государству в деянии, направленном против Латвии.

Наказание

С учетом вышеизложенного, а также его материального положения и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под стражей во время следствия, он был оштрафован на 15 500 евро.

Дело против Марата Касема

В январе правоохранители Латвии задержали российского пропагандиста за шпионаж. Его подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ и шпионаже.

Тогда суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Касему грозит до 20 лет лишения свободы, его доставили в рижскую Центральную тюрьму.