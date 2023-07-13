В Латвии пророссийского журналиста оштрафовали за пропаганду, - СМИ
Гражданин Латвии, признанный виновным в оказании незаконной интеллектуальной и физической поддержки России, был оштрафован на 15 500 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.
Отмечается, что обвиняемым является прокремлевский журналист, редактор российского СМИ "Sputnik Lietuva" Марат Касем.
Президент страны недоволен наказанием
Непонимание такого мягкого приговора выразил и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который запросил информацию в прокуратуре и планирует обсудить это дело на встрече с генеральным прокурором Юрием Стуканасом.
Расследование
В ходе расследования было установлено, что Касем оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России из личных мотивов и корыстных желаний с 2017 по ноябрь 2022 года.
Согласно предписанию Генеральной прокуратуры Латвии о наказании, его признали виновным и наказали за помощь иностранному государству в деянии, направленном против Латвии.
Наказание
С учетом вышеизложенного, а также его материального положения и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под стражей во время следствия, он был оштрафован на 15 500 евро.
Дело против Марата Касема
В январе правоохранители Латвии задержали российского пропагандиста за шпионаж. Его подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ и шпионаже.
Тогда суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Касему грозит до 20 лет лишения свободы, его доставили в рижскую Центральную тюрьму.
Недавно правительство Латвии начало проведение экзаменов на знание государственного языка для проживающих на территории страны россиян. Пока половина из этих людей не смогли его успешно составить.
За последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.
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