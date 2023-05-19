ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Половина россиян в Латвии не смогли сдать экзамен на знание государственного языка

Новина українською →
Латвия, Пятница 19 мая 2023 22:44
Половина россиян в Латвии не смогли сдать экзамен на знание государственного языка Фото: Флаг Латвии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Недавно правительство Латвии начало проведение экзаменов на знание государственного языка для проживающих на территории страны россиян. Пока половина из этих людей не смогли его успешно составить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного центра по содержанию образования Латвии, о котором пишет Delfi.

Экзамен по латышскому языку пока смогла сдать лишь половина граждан России в Латвии. Речь идет о периоде с 11 апреля по 7 мая.

В общей сложности экзамен на знание государственного языка успели пройти 4995 граждан Российской Федерации, проживающих в Латвии.

С первого раза экзамен смогли сдать 49%, а значит 51% придется сдавать тест повторно – набрать необходимое количество баллов им не удалось. Лучше всего граждане РФ справлялись с чтением на латышском. Наибольшие затруднения граждан РФ представляла письменная часть теста знания государственного языка

Как сообщалось, успешно пройденный экзамен на знание латышского языка стал обязательным условием, чтобы граждане РФ, проживающие в Латвии, смогли восстановить вид на жительство в ЕС.

Ранее правительство Латвии потребовало от 20 тысяч граждан РФ пройти тест на знание языка. Представитель МВД Латвии Димитрий Трофимов заявлял, что гражданам России до 75 лет, которые не прошли тест до конца года, будет предоставлен разумный срок для выезда из страны. Если они не поедут, им может грозить принудительное выдворение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия Евросоюз
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов