ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Латвії проросійського журналіста оштрафували за пропаганду, - ЗМІ

Новость на русском →
Латвія, Четвер 13 липня 2023 20:48
У Латвії проросійського журналіста оштрафували за пропаганду, - ЗМІ Фото: Прапор Латвії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Громадянина Латвії, визнаного винним у наданні незаконної інтелектуальної та фізичної підтримки Росії, було оштрафовано на 15 500 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Зазначається, що обвинуваченим є прокремлівський журналіст, редактор російського ЗМІ "Sputnik Lietuva" Марат Касем.

Президент країни незадоволений покаранням

Нерозуміння такого м'якого вироку висловив і президент Латвії Едгарс Рінкевічс, який запросив інформацію в прокуратурі і планує обговорити цю справу на зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Стуканасом.

Розслідування

Під час розслідування було встановлено, що Касем надавав інтелектуальну і фізичну підтримку Росії з особистих мотивів і корисливих бажань з 2017 по листопад 2022 року.

Згідно з приписом Генеральної прокуратури Латвії про покарання, його визнали винним і покарали за допомогу іноземній державі в діянні, спрямованому проти Латвії.

Покарання

З урахуванням вищевикладеного, а також його матеріального становища і того факту, що обвинувачений майже чотири місяці перебував під вартою під час слідства, він був оштрафований на 15 500 євро.

Справа проти Марата Касема

У січні правоохоронці Латвії затримали російського пропагандиста за шпигунство. Його підозрюють у порушенні економічних санкцій Євросоюзу щодо РФ і шпигунстві.

Тоді суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Касему загрожує до 20 років позбавлення волі, його доправили в ризьку Центральну в'язницю.

Нещодавно уряд Латвії розпочав проведення іспитів на знання державної мови для росіян, які проживають на території країни. Наразі половина з цих людей не змогли його успішно скласти.

За останні кілька років латвійським силовикам вдалося зловити кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Шпигуни в основному стежили за військовою інфраструктурою країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія
NEWS
Байден не думає, що війна РФ проти України триватиме роками
Байден не думає, що війна РФ проти України триватиме роками
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі