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В Латвии задержали троих человек по факту поставок электроники для военных РФ

Архивное фото: В Латвии задержали троих человек по факту поставок РФ электроники (nra lv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Латвии подозревают местную компанию в поставках электронных компонентов военного назначения для РФ.

Об этом заявила Служба госбезопасности Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lsm.lv.

Согласно полученной в ходе расследования информации, зарегистрированная в Латвии компания поставляла в Россию электронные компоненты, используемые при производстве военной продукции, на сумму более полумиллиона евро.

"4 декабря этого года в рамках уголовного процесса служба провела уголовно-процессуальные действия на шести связанных с латвийской компанией объектах в Риге, в ходе которых изъято большое количество документов и носителей информации для дальнейшего расследования", - пишет издание.

Также были задержаны трое связанных с фирмой лиц. Сейчас двое из них помещены под стражу, а одному из задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

РФ пытается обходить западные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Недавно правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

Также Беларусь в обход санкций поставляет западные автомобили премиум-класса для России. В таможенных декларациях страной происхождения этих машин указана Германия, США, Великобритания и не только.

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