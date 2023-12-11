У Латвії затримали трьох осіб за фактом поставок електроніки для військових РФ

Правоохоронці Латвії підозрюють місцеву компанію в постачанні електронних компонентів військового призначення для РФ.
Про це заявила Служба держбезпеки Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lsm.lv.
Згідно з отриманою під час розслідування інформацією, зареєстрована в Латвії компанія постачала в Росію електронні компоненти, використовувані під час виробництва військової продукції, на суму понад півмільйона євро.
"4 грудня цього року в рамках кримінального процесу служба провела кримінально-процесуальні дії на шести пов'язаних із латвійською компанією об'єктах у Ризі, під час яких вилучено велику кількість документів і носіїв інформації для подальшого розслідування", - пише видання.
Також було затримано трьох пов'язаних із фірмою осіб. Наразі двох із них поміщено під варту, а одному із затриманих застосовано запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.
Нещодавно правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення санкцій ЄС. Компанії постачали в Росію безпілотники на мільйони євро.
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