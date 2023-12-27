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В Латвии определились с количеством россиян, которых должны будут депортировать из страны

Латвия, Среда 27 декабря 2023 22:47
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В Латвии определились с количеством россиян, которых должны будут депортировать из страны Архивное фото: В Латвии определились с количеством россиян, которых должны будут депортировать из страны (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из Латвии будет депортировано по меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования норм иммиграционного закона и не запросили вид на жительство в стране.

Об этом заявил Управление по делам гражданства и миграции Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Упомянутые 1213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии до установленного поправками к иммиграционному закону срока - до 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.

Из тех граждан РФ, которые уже затянули с подачей документов, до 30 ноября документы на получение какого-либо (например, временного, а не постоянного) вида на жительство подали все же 1344 человека.

"Собранная на данный момент информация свидетельствует, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну", - говорится в материале.

Что этому предшествовало

В сентябре стало известно, что в Латвии заработали новые правила получения вида на жительство, согласно которому тысячи россиян могут получить предписания покинуть страну.

В декабре уже сообщалось, что более 1 000 граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны.

Также Литва аннулировала виды на жительство более чем у тысячи российских граждан. По мнению властей страны, они представляют угрозу безопасности. Такое решение было принято после того, как правительство Литвы разослало жителям страны анкету с вопросами их отношения к вторжению России в Украину.

Сообщалось, что Литва отменила вид на жительство в стране для 135 россиян, поддерживающих войну РФ против Украины.

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