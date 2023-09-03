Латвия изменила правила получения ВНЖ: тысячи россиян получат предписания покинуть страну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления по делам гражданства и миграции Латвии.

Согласно поправкам к Закону об иммиграции, более 25 тысяч человек, подпадающих под этот закон, должны подать документы в Управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза на основании теста по государственному языку и подтверждения платежеспособности.

Сообщается, что предписания покинуть страну до 2 декабря получат примерно 4–5 тысяч человек. У тех, кто не смог подать документы на статус постоянного жителя Европейского Союза (например, из-за незнания языка), был вариант запросить временный вид на жительство. Однако он не дает возможности получать ряд социальных пособий и большую часть пакета бесплатной медицины.

По данным издания Latvijas Reitingi, до 20 августа только 12 312 граждан России подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, и только 2 570 получили его. Несколько тысяч человек экзамен по государственному языку провалили и записались на пересдачу — это дает право на продление действующего ВНЖ до конца года.

По словам министра внутренних дел Латвии Мариса Кучинского, если россиянин не пошел ни одним из законных путей и оставил все как есть, охотиться на него никто не будет, однако жить станет сложнее: не получится открыть счет ни в одном банке, не выдадут пенсию и не окажут бесплатные медицинские услуги, не разрешат работать в действующих в Латвии компаниях.

Литва также аннулирует виды на жительство для граждан РФ

Ранее Литва аннулировала виды на жительство более чем у тысячи российских граждан. По мнению властей страны, они представляют угрозу безопасности. Такое решение было принято после того, как правительство Литвы разослало жителям страны анкету с вопросами об их отношении к вторжению России в Украину.

Ранее также сообщалось, что Литва отменила вид на жительство в стране для 135 россиян, поддерживающих войну РФ против Украины.