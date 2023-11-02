В Латвии определили крайний срок пребывания в стране авто с российской регистрацией

Такое решение принял латвийский парламент в окончательном чтении закона о дорожном движении сегодня, 2 ноября.

Нововведения предусматривают, что владелец авто, зарегистрированного в РФ, должен будет зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его с территории страны не позднее 14 февраля 2024 года.

После указанной даты машинам с российской регистрацией можно будет ездить на дорогах Латвии только в случае пресечения территории страны транзитом, причем только один раз.

Конфискация авто нарушителей

Если транспортное средство используется несанкционированно, не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны - оно будет конфисковано.

Власти планируют передавать такие "арестованные" машины Украине, чтобы поддержать ее в обороне от полномасштабной военной агрессии России.

В Министерстве юстиции Латвии также отмечают, что транспортные средства в РФ зачастую не соответствуют требованиям технических требований Евросоюза, а использование таких авто поставить под угрозу безопасность дорожного движения страны.

Какие еще нововведения

Внесенные поправки в закон также предполагают, что перед въездом в Латвию лицо, используя электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения, будет обязано подать информацию о ТС, водителе и периоде времени, в течении которого авто будет ездить на дорогах Латвии. Этот период не должен превышать 24 часов.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Обратим внимание, что подобные изменения законодательства Латвии основываются на разъяснениях Европейской комиссии относительно введенных в прошлом году против России санкций. Так, ограничительные меры распространяются и на личный транспорт с российской регистрацией граждан РФ.

Подобные запреты российским гражданам находиться на территории ЕС со своим авто принимаются и в других государствах.

Так, напомним, что 13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Как ранее заявила глава Минюста Латвии Инессе Либиня-Эгнере, правительство готовит законопроект об изменениях в законодательной базе, который не позволит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

Напомним, что Болгария в начале октября решила закрыть границу для автомобилей с российскими номерами. Добавим, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Кроме того, Норвегия с 3 октября ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковушек.