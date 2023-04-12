ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Латвии ответили Макрону о зависимости от США: больше единства, меньше автономии

Новина українською →
Латвия, Среда 12 апреля 2023 22:10
В Латвии ответили Макрону о зависимости от США: больше единства, меньше автономии Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook.com/edgars.rinkevics)
Автор: Татьяна Степанова

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости снизить зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Мы должны усиливать трансатлантическое единство, а не ослаблять его. Стратегическая автономия ЕС не должен подрывать сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией", - написал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что ЕС будет еще сильнее, "если продолжит вкладываться в наиболее важные отношения, и слабее - если их будет подрывать".

"Больше единства, меньше автономии", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Латвия Эммануэль Макрон
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно