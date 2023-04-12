У Латвії відповіли Макрону щодо залежності від США: більше єдності, менше автономії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не повинен підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", - написав Рінкевичс.

Він наголосив, що ЄС буде ще сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим - якщо підриватиме їх".

"Більше єдності, менше автономії", - додав міністр.