У Латвії відповіли Макрону щодо залежності від США: більше єдності, менше автономії
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність зменшити залежність Європи від Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.
"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не повинен підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", - написав Рінкевичс.
Він наголосив, що ЄС буде ще сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим - якщо підриватиме їх".
"Більше єдності, менше автономії", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки, а також уникнути втягування в конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню.
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