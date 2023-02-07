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В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников

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Маруп, Вторник 07 февраля 2023 18:04
В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников Фото: В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников (twitter.com/anjo_lv)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник. 7 февраля, в латвийском городе Маруп произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Жителей Марупского края призвали закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

Вызов о пожаре поступил в 15:14. На месте спасатели установили, что здание предприятия горит открытым пламенем, а огонь быстро распространяется.

На месте работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

Информация о пострадавших не поступала, однако на месте происшествия дежурят кареты скорой помощи.

Фото: В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников (twitter.com)

Отметим, что предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более, чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.

Напомним, ранее у берегов Вьетнама загорелось судно с 4500 новыми автомобилями Chery на борту, которое следовало из Южной Кореи.

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