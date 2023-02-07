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Тушить пожар мешали электрокары. Около Вьетнама загорелось судно с 4500 автомобилями

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Вторник 07 февраля 2023 02:09
Тушить пожар мешали электрокары. Около Вьетнама загорелось судно с 4500 автомобилями Фото: около Вьетнама загорелось судно с 4500 автомобилями (twitter.com/AlArabiya)
Автор: Константин Широкун

У берегов Вьетнама загорелось судно с 4500 новыми автомобилями Chery на борту, которое следовало из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tuoi Tre Online.

По предварительным данным, все машины, которые находились на судне, уничтожены, или существенно повреждены огнем. Грузовое судно Ah Shin перевозило в том числе и электромобили, что затрудняло процесс тушения – использовать для борьбы с огнем обычную воду в таком случае было опасно.

После обнаружения возгорания команда Ah Shin использовала всю углекислоту, имевшуюся на борту, — порядка 50 тонн. Однако это не помогло, и огонь продолжил разрастаться. Тогда капитан запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов.

Сообщается, что спустя более чем сутки, пожар на судне в основном локализован. Ah Shin накренился на пять градусов на правый борт. Все члены экипажа остаются на борту, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в Восточно-Китайском море в районе необитаемого японского острова Дандзе затонуло грузовое судно под гонконгским флагом. На борту были 22 человека - граждане Китая и Мьянмы.

Также сообщалось, что в декабре 2022 года недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне, и среди пострадавших был украинец.

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