Тушить пожар мешали электрокары. Около Вьетнама загорелось судно с 4500 автомобилями

У берегов Вьетнама загорелось судно с 4500 новыми автомобилями Chery на борту, которое следовало из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tuoi Tre Online .

По предварительным данным, все машины, которые находились на судне, уничтожены, или существенно повреждены огнем. Грузовое судно Ah Shin перевозило в том числе и электромобили, что затрудняло процесс тушения – использовать для борьбы с огнем обычную воду в таком случае было опасно.

После обнаружения возгорания команда Ah Shin использовала всю углекислоту, имевшуюся на борту, — порядка 50 тонн. Однако это не помогло, и огонь продолжил разрастаться. Тогда капитан запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов.

Сообщается, что спустя более чем сутки, пожар на судне в основном локализован. Ah Shin накренился на пять градусов на правый борт. Все члены экипажа остаются на борту, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.