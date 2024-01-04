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В Латвии хотят предложить ЕС запретить импорт и транзит российского зерна

Иллюстративное фото: в Латвии хотят предложить ЕС запретить импорт и транзит российского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Как сообщает РБК-Украина, заявление министра приводит LSM.

Латвийская государственная компания LDz Cargo является крупнейшим зерноперевозчиком из России. В 2022 году товары российского и белорусского происхождения составили более половины объемов грузов компании. 

На этом фоне Бришкенс предлагает запретить такой импорт не только на уровне страны, но и на уровне Евросоюза, поскольку российское зерно является "кровавым". 

По словам чиновника, он уже начал переговоры о таких ограничениях с литовским и эстонским коллегами. 

"Я считаю, что страны Балтии должны иметь общую позицию", - отметил он. 

Бришкенс поручил своему министерству разработать доклад, в котором будет оценка потерь от запрета на импорт российского и белорусского зерна. С таким докладом он хочет выступить перед латвийским правительством. 

Позже он попытается убедить партнеров из Евросоюза, что такой транзит и импорт должны быть включены в 13 пакет санкций против РФ. 

Санкции против агропродукции РФ

Стоит заметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции были и раньше. 

К примеру, посол Польши в Евросоюзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в странах ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ. 

 

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