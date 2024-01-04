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У Латвії хочуть запропонувати ЄС заборонити імпорт та транзит російського зерна

Ілюстративне фото: у Латвії хочуть запропонувати ЄС заборонити імпорт та транзит російського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву міністра наводить LSM.

Латвійська державна компанія LDz Cargo є найбільшим зерноперевізником з Росії. У 2022 році товари російського та білоруського походження склали більше половини обсягів вантажів компанії.

На цьому фоні Брішкенс пропонує заборонити такий імпорт не лише на рівні країни, а й на рівні Євросоюзу, оскільки російське зерно є "кривавим".

За словами чиновника, він уже розпочав переговори про такі обмеження з литовським та естонським колегами.

"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", - наголосив він.

Брішкенс доручив своєму міністерству розробити доповідь, в якій буде оцінка втрат від заборони на імпорт російського та білоруського зерна. З такою доповіддю він хоче виступити перед латвійським урядом.

Пізніше він спробує переконати партнерів з Євросоюзу, що такий транзит та імпорт мають бути включені до 13 пакету санкцій проти РФ.

Санкції проти агропродукції РФ

Варто зауважити, що пропозиція про санкції проти російської агропродукції була й раніше.

Наприклад, посол Польщі у Євросоюзі ще влітку 2023 року запропонував заборонити імпорт російської агропродукції у країни ЄС. Таку інформацію публікували польські ЗМІ.

 

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