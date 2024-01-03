Латвия укрепит военную оборону на границах с РФ и Беларусью

Одним из приоритетов Ринкевичс назвал укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и с Россией.

По его словам, восточная граница также должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры. Лидер Латвии отметил, что один только забор не защитит от серьезной военной опасности.

"Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", - отметил Рынкевич.

Он добавил, что в этом году необходимо работать над внедрением системы гражданской обороны, указав на первоочередную важность увеличения финансирования системы внутренних дел.

Говоря о планах на текущий год, президент Латвии допустил возможность предложений определенных законодательных инициатив, однако не стал раскрывать конкретных подробностей.

"Я могу только сказать, что буду действовать в рамках трех приоритетов, которые я однажды обозначил в своем выступлении в Сейме в день инаугурации при вступлении в должность - безопасность, образование и конкурентоспособность", - пояснил Рынкевич.