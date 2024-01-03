Латвія зміцнить військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю

Одним із пріоритетів Рінкевичс назвав зміцнення східного кордону не тільки з Білоруссю, а й з Росією.

За його словами, східний кордон також має бути укріплено з огляду військової інфраструктури. Лідер Латвії зауважив, що сам лише паркан не захистить від серйозної військової небезпеки.

"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", - зазначив Ринкевич.

Він додав, що цього року необхідно працювати над впровадженням системи цивільної оборони, водночас вказавши на першочергову важливість збільшення фінансування системи внутрішніх справ.

Говорячи про плани на цей рік, президент Латвії припустив можливість пропозицій певних законодавчих ініціатив, однак не став розкривати конкретних подробиць.

"Я можу тільки сказати, що діятиму в рамках трьох пріоритетів, які я одного разу позначив у своєму виступі в Сеймі в день інавгурації під час вступу на посаду - безпека, освіта та конкурентоспроможність", - пояснив Ринкевич.