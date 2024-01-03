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Латвия укрепит военную оборону на границах с РФ и Беларусью

Латвия, Среда 03 января 2024 13:14
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Латвия укрепит военную оборону на границах с РФ и Беларусью Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в 2024 году страна намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Одним из приоритетов Ринкевичс назвал укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и с Россией.

По его словам, восточная граница также должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры. Лидер Латвии отметил, что один только забор не защитит от серьезной военной опасности.

"Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", - отметил Рынкевич.

Он добавил, что в этом году необходимо работать над внедрением системы гражданской обороны, указав на первоочередную важность увеличения финансирования системы внутренних дел.

Говоря о планах на текущий год, президент Латвии допустил возможность предложений определенных законодательных инициатив, однако не стал раскрывать конкретных подробностей.

"Я могу только сказать, что буду действовать в рамках трех приоритетов, которые я однажды обозначил в своем выступлении в Сейме в день инаугурации при вступлении в должность - безопасность, образование и конкурентоспособность", - пояснил Рынкевич.

Защита Латвии от РФ и Беларуси

В прошлом году Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс говорил, что в случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью и Россией.

Так, в конце прошлого года власти страны приняли решение, что из Латвии будет депортировано не менее 1213 граждан России, которые не выполнили требования норм иммиграционного закона и не запросили вид на жительство в стране.

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