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Латвія зміцнить військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю

Латвія , Середа 03 січня 2024 13:14
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Латвія зміцнить військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у 2024 році країна має намір зміцнити військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Одним із пріоритетів Рінкевичс назвав зміцнення східного кордону не тільки з Білоруссю, а й з Росією.

За його словами, східний кордон також має бути укріплено з огляду військової інфраструктури. Лідер Латвії зауважив, що сам лише паркан не захистить від серйозної військової небезпеки.

"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", - зазначив Ринкевич.

Він додав, що цього року необхідно працювати над впровадженням системи цивільної оборони, водночас вказавши на першочергову важливість збільшення фінансування системи внутрішніх справ.

Говорячи про плани на цей рік, президент Латвії припустив можливість пропозицій певних законодавчих ініціатив, однак не став розкривати конкретних подробиць.

"Я можу тільки сказати, що діятиму в рамках трьох пріоритетів, які я одного разу позначив у своєму виступі в Сеймі в день інавгурації під час вступу на посаду - безпека, освіта та конкурентоспроможність", - пояснив Ринкевич.

Захист Латвії від РФ та Білорусі

Минулого року Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс говорив, що у випадках масового напливу мігрантів Латвія готова закрити кордон з Білоруссю і Росією.

Так, наприкінці минулого року влада країни прийняла рішення, що з Латвії буде депортовано щонайменше 1213 громадян Росії, які не виконали вимоги норм імміграційного закону і не запросили посвідку на проживання в країні.

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