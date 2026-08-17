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Латвия жестко раскритиковала отказ ЕС запретить въезд российским военным

16:52 17.08.2026 Пн
3 мин
Последний пакет санкций Евросоюза не содержал ограничений в отношении оккупантов
aimg Елена Бджола
Фото: премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс (Getty Images)

Латвия назвала большую ошибку ЕС. Речь идет об отказе принять запрет на въезд участников войны против Украины на территорию стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса в интервью Politico.

Латвия резко критикует позицию ЕС

Кулбергс напомнил, что при обсуждении последнего пакета санкций Франция и Италия выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов. Страны апеллировали, что этот вопрос следует решать через визовые правила ЕС, а не в рамках санкций.

Северные и восточные страны настаивали на более жестких ограничениях.

Достигнутая договоренность создала правовую и политическую основу для запрета на въезд участвовавших в войне российских комбатантов. Но оставила право странам ЕС решать, когда этот запрет вступит в силу.

"Мы что, с ума сошли? Мы позволяем выдавать визы российским военнослужащим, тем самым, кто убивает (украинцев - ред.) на поле боя", - говорит Кулбергс об этой задержке.

Другие заявления Кулбергса

Кулбергс также против решения главы Европейского совета Антониу Кошты открыть канал связи с Россией. Он считает, что такое решение должно быть "общим для всех стран".

Премьер Латвии назвал любые попытки налаживания контактов с Москвой "бесполезным занятием". Ибо, по его мнению, нет никаких признаков готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

А сами переговоры только дадут России "время на передышку", чтобы совершить свой "следующий ход".

Отношения с Россией

Латвия разорвала отношения с РФ, а Кулбергс занимает жесткую позицию по отношению к Москве.

Но он заявил об открытости к восстановлению связей, как только страна-агрессор выплатит Украине репарации. а виновные в военных преступлениях предстанут перед судом.

Примером для подражания политик привел послевоенную Германию.

"Разве мы из-за этого изолируем Германию? Нет, речь идет о признании вины, признании совершенного, наказании и возмездии", - говорит он.

Кулбергс считает, что после прекращения огня "опасность на границе только усилится". Ведь сотни тысяч "сломленных" солдат РФ вернутся с поля боя в поисках лучшей жизни.

А другие россияне будут убегать из-за того, что военная экономика Москвы станет разрушаться, говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Кулбергс заявил: для отдельных европейских стран российско-украинская война стала серьезным источником дохода.

Также стало известно, что в июне Латвия официально стала участником инициативы Drone Deal - международного соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, в частности, разработки и производства беспилотных систем.

Еще сообщалось, что Латвия приобрела специальные антидроновые системы для отражения российских атак, однако не закупила боеприпасы к ним.

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