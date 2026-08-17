Латвія жорстко розкритикувала відмову ЄС заборонити в’їзд російським військовим

Латвія різко критикує позицію ЄС

Кулбергс нагадав, що під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів. Країни апелювали, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в межах санкцій.

Натомість північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях.

Тож досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в’їзд російських комбатантів, які брали участь у війні. Та залишила право за країнами ЄС вирішувати, коли ця заборона набере чинності.

"Ми що, з глузду з’їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим тим, хто вбиває (українців - ред.) на полі бою", - каже Кулбергс про цю затримку.

Інші заяви Кулбергса

Кулбергс також проти рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти відкрити канал зв’язку з Росією. Він вважає, що таке рішення має бути "спільним для усіх країн".

Прем'єр Латвії назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою "марним заняттям". Бо, на його думку, немає жодних ознак готовності російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

А самі перемовини лише дадуть Росії "час на перепочинок", щоб зробити свій "наступний хід".

Відносини з Росією

Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви.

Але він заявив про відкритість до відновлення зв’язків, щойно країна-агресорка виплатить Україні репарації. а винні у воєнних злочинах постануть перед судом.

Прикладом для наслідування політик навів післявоєнну Німеччину.

"Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні, мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату", - каже він

Кулбергс вважає, що після припинення вогню "небезпека на кордоні лише посилиться". Адже сотні тисяч "зломлених" солдатів РФ повернуться з поля бою в пошуках кращого життя.

А інші росіяни тікатимуть через те, що воєнна економіка Москви руйнуватиметься, каже він.