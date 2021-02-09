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Латвія заборонила ретрансляцію 16 російських телеканалів

Новость на русском → Рига, Вівторок 09 лютого 2021 12:20
Латвія заборонила ретрансляцію 16 російських телеканалів Фото: пульт (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила ретрансляцію 16 російських каналів через те, що їх представник у країні невідомий. Рішення набуде чинності з 10 лютого.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, колишній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що з 1 лютого у нього більше немає прав на ретрансляцію цих телеканалів, таку інформацію також надали кабельні оператори.

Таким чином на території Латвії будуть заборонені телеканали: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Серіал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше нове кіно", "Рідне кіно", "Індійське кіно", "Кінокомедія", "Кіносерії", "КВК ТВ", "Кухня ТБ", "TV BOX" і "HD Life".

Нагадаємо, уряд Латвії в понеділок, 8 лютого, прийняв рішення заборонити терміном на рік трансляцію в країні телеканалу "Росія РТР". Причиною став "хейт-спіч" (мова ненависті) при обговоренні України в передачі "60 хвилин".

Після цього у Міністерстві закордонних справ України висловили подяку Латвії за заборону російського телеканалу.

Як повідомляло РБК-Україна, NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" в Латвії не вперше. Так, у січні 2019 року її заборонила на три місяці.

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