У Латвії заборонили російський телеканал за розпал ненависті до українців

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Трансляцію "РТР-Росія" заборонили на три місяці

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила ретрансляцію на території країни телеканалу "РТР-Росія" через розпалювання ненависті до громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leta.

Як зазначається, ретрансляцію заборонили на три місяці. Експерти, до яких звернулася Нацрада, вирішили, що програми телеканалу розпалюють ненависть до українців.

Зокрема, у програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" від 22 травня виявили ненависницькі висловлювання на адресу частини української держави. У програмі "60 хвилин" 11 січня 2018 року лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав до війни з Україною.

Коментуючи рішення щодо обмеження трансляції, відомство відповіло, що вважає мовлення російського каналу в Латвії частиною "гібридної війни Кремля", а припинення мовлення - сигналом до недружніх країн про те, що Латвія захищає свій інформаційний простір.

У Нацраді наголосили, що розраховують на дотримання латвійських законів телеканалом після зняття обмежень на ретрансляцію.

Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom, після перевірок пропагандистських програм телеканалів РФ 20 грудня 2018 року визнав російський телеканал RT винним у порушенні принципу об'єктивності.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Запоріжжі ретрансляцію заборонених на території України російських телевізійних каналів.