ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Латвії заборонили російський телеканал за розпал ненависті до українців

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 21:17
У Латвії заборонили російський телеканал за розпал ненависті до українців
Ілюстративне фото (twitter.com/fakeofforg)

Трансляцію "РТР-Росія" заборонили на три місяці

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила ретрансляцію на території країни телеканалу "РТР-Росія" через розпалювання ненависті до громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leta.

Як зазначається, ретрансляцію заборонили на три місяці. Експерти, до яких звернулася Нацрада, вирішили, що програми телеканалу розпалюють ненависть до українців. 

Зокрема, у програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" від 22 травня виявили ненависницькі висловлювання на адресу частини української держави. У програмі "60 хвилин" 11 січня 2018 року лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав до війни з Україною.

Коментуючи рішення щодо обмеження трансляції, відомство відповіло, що вважає мовлення російського каналу в Латвії частиною "гібридної війни Кремля", а припинення мовлення - сигналом до недружніх країн про те, що Латвія захищає свій інформаційний простір.

У Нацраді наголосили, що розраховують на дотримання латвійських законів телеканалом після зняття обмежень на ретрансляцію.

Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom, після перевірок пропагандистських програм телеканалів РФ 20 грудня 2018 року визнав російський телеканал RT винним у порушенні принципу об'єктивності. 

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Запоріжжі ретрансляцію заборонених на території України російських телевізійних каналів.

У ЄСПЛ назвали дату розгляду позову України проти Росії США в лютому переглянуть пакет санкцій проти РФ, - Волкер
Новини України ЛатвияРосійська Федераціятелеканалы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся