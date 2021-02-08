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Латвія заборонила російський телеканал через мову ненависті щодо України

Новость на русском → Латвія, Понеділок 08 лютого 2021 13:35
Латвія заборонила російський телеканал через мову ненависті щодо України Фото: пульт до телевізора (pixabay.com )
Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії в понеділок, 8 лютого, ухвалив рішення заборонити терміном на рік трансляцію в країні телеканалу "Росія РТР". Причиною став "хейт-спіч" (мова ненависті) при обговоренні України в передачі "60 хвилин".

Про це повідомив в Twitter голова правління Національної ради Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) Івар Аболиньш.

Рішення має набрати чинності 15 лютого. "Ми свій інформаційний простір захищали, захищаємо і будемо захищати", — наголосив Аболиньш.

Як відзначає Delfi, влітку NEPLP констатував розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі, і почав процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як "хейт-спіч". Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко — терористом. В ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб "втихомирити обидві сторони конфлікту".

Як повідомляло РБК-Україна, NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" в Латвії не вперше. Так, у січні 2019 року її заборонили на три місяці.

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