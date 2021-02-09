Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию 16 российских каналов из-за того, что их представитель в стране неизвестен. Решение вступит в силу с 10 февраля.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, бывший правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы. Таким образом на территории Латвии будут запрещены телеканалы: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".