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Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов

Новина українською → Рига, Вторник 09 февраля 2021 12:20
Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов Фото: пульт (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию 16 российских каналов из-за того, что их представитель в стране неизвестен. Решение вступит в силу с 10 февраля.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, бывший правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

Таким образом на территории Латвии будут запрещены телеканалы: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

Напомним, правительство Латвии в понедельник, 8 февраля, приняло решение запретить сроком на год трансляцию в стране телеканала "Россия РТР". Причиной стал “хейт-спич” (язык ненависти) при обсуждении Украины в передаче "60 минут".

После этого в Министерстве иностранных дел Украины выразили благодарность Латвии за запрет российского телеканала.

Как сообщало РБК Украина, NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии не впервые. Так, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

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