ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Латвія заморозила нерухомість росіян більш ніж на 100 млн євро

Новость на русском →
Рига, Середа 06 квітня 2022 09:07
Латвія заморозила нерухомість росіян більш ніж на 100 млн євро Фото: міністр юстиції Латвії Яніс Борданс (twitter.com/konservativie)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс заявив, що уряд через санкції заморозив нерухомість громадян РФ на суму більш ніж 100 млн євро. При цьому він додав, що ця цифра може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Разом з тим Латвія заморозила і автопарк росіян. Він також оцінюється в кілька мільйонів євро.

Міністр додав, що поки немає інформації про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще більш цінними. Серед них може бути і небезпечний вантаж в латвійських портах, про який держава "повинна подбати належним чином".

Нагадаємо, напередодні в ЄС розкрили склад нових санкцій проти Росії.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав ЄС не обмежуватися напівзаходами, а вводити проти Росії повноцінне ембарго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Війна Росії проти України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки