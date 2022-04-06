Латвія заморозила нерухомість росіян більш ніж на 100 млн євро
Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс заявив, що уряд через санкції заморозив нерухомість громадян РФ на суму більш ніж 100 млн євро. При цьому він додав, що ця цифра може зрости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Разом з тим Латвія заморозила і автопарк росіян. Він також оцінюється в кілька мільйонів євро.
Міністр додав, що поки немає інформації про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще більш цінними. Серед них може бути і небезпечний вантаж в латвійських портах, про який держава "повинна подбати належним чином".
Нагадаємо, напередодні в ЄС розкрили склад нових санкцій проти Росії.
Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав ЄС не обмежуватися напівзаходами, а вводити проти Росії повноцінне ембарго.
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