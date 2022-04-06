Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что правительство из-за веденных санкций заморозило недвижимость граждан РФ на сумму более чем 100 млн евро. При этом он добавил, что эта цифра может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

В то же время Латвия заморозила и автопарк россиян. Он также оценивается в несколько миллионов евро.

Министр добавил, что пока нет информации об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди них может быть и опасный груз в латвийских портах, о котором государство "должно позаботиться должным образом".